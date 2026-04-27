Montbron

9ème Marché de potiers de Montbron

place de l’hotel de ville Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le temps d’un week-end et pour la 9e année, la ville de Montbron (16), deviendra l’Atelier de 32 Potiers-Céramistes professionnels venus de toute la France !

Exposition-vente-animations-concours

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place de l’hotel de ville Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine marchepotiersmontbron@gmail.com

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English :

For one weekend and for the 9th year, the town of Montbron (16) will become the workshop of 32 professional potter-ceramists from all over France!

Exhibition-sale-entertainment-competition

L’événement 9ème Marché de potiers de Montbron Montbron a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord