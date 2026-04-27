9ème Marché de potiers de Montbron Montbron
9ème Marché de potiers de Montbron Montbron samedi 22 août 2026.
Montbron
9ème Marché de potiers de Montbron
place de l’hotel de ville Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le temps d’un week-end et pour la 9e année, la ville de Montbron (16), deviendra l’Atelier de 32 Potiers-Céramistes professionnels venus de toute la France !
Exposition-vente-animations-concours
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place de l’hotel de ville Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine marchepotiersmontbron@gmail.com
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English :
For one weekend and for the 9th year, the town of Montbron (16) will become the workshop of 32 professional potter-ceramists from all over France!
Exhibition-sale-entertainment-competition
L’événement 9ème Marché de potiers de Montbron Montbron a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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