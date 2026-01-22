Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron

Montbron

Exposition artisanale du Burkina Faso

Chapelle Sainte Marthe 29 rue du docteur Laborde Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Exposition vente de bronzes et d’artisanat burkinabè (objets déco, accessoires…) organisée au profit de l’association montbronnaise BFK Enfance Burkina.

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Chapelle Sainte Marthe 29 rue du docteur Laborde Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 33 82 64

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English :

Exhibition and sale of bronzes and Burkinabe handicrafts (decorative objects, accessories…) organized in aid of the Montbronn association BFK Enfance Burkina.

L’événement Exposition artisanale du Burkina Faso Montbron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord