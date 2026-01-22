Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron
Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron lundi 27 juillet 2026.
Montbron
Exposition artisanale du Burkina Faso
Chapelle Sainte Marthe 29 rue du docteur Laborde Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Exposition vente de bronzes et d’artisanat burkinabè (objets déco, accessoires…) organisée au profit de l’association montbronnaise BFK Enfance Burkina.
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Chapelle Sainte Marthe 29 rue du docteur Laborde Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 33 82 64
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English :
Exhibition and sale of bronzes and Burkinabe handicrafts (decorative objects, accessories…) organized in aid of the Montbronn association BFK Enfance Burkina.
L’événement Exposition artisanale du Burkina Faso Montbron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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