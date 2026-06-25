Atelier sculpture sur pierre Place du Vieux Château Montbron
Atelier sculpture sur pierre Place du Vieux Château Montbron jeudi 23 juillet 2026.
Montbron
Atelier sculpture sur pierre
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Création d’une sculpture sur un bloc calcaire représentant un animal, à partir d’un dessin animé par Frédéric Soula.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Creation of a sculpture on a limestone block depicting an animal, based on an animated drawing by Frédéric Soula.
L’événement Atelier sculpture sur pierre Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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