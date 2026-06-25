Atelier sculpture sur pierre Place du Vieux Château Montbron

Montbron

Atelier sculpture sur pierre

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Création d’une sculpture sur un bloc calcaire représentant un animal, à partir d’un dessin animé par Frédéric Soula.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

Creation of a sculpture on a limestone block depicting an animal, based on an animated drawing by Frédéric Soula.

L’événement Atelier sculpture sur pierre Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord