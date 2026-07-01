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AGENDA · Montbron

4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron

jeudi 23 juillet 2026 · Montbron

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe

Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-23

4 journées de concerts, spectacles, performances… Une nouvelle édition placée sous le signe du désir et de l’élan vital, une programmation variée et vivifiante.
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Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69 

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English :

Four days of concerts, shows, and performances… A new edition centered on desire and the zest for life, featuring a varied and invigorating lineup.

L’événement 4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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