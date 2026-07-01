4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron
jeudi 23 juillet 2026 · Montbron
Informations pratiques
Montbron
4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe
Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-23
4 journées de concerts, spectacles, performances… Une nouvelle édition placée sous le signe du désir et de l’élan vital, une programmation variée et vivifiante.
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Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69
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English :
Four days of concerts, shows, and performances… A new edition centered on desire and the zest for life, featuring a varied and invigorating lineup.
L’événement 4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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