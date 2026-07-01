Informations pratiques

Montbron

4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe

Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

4 journées de concerts, spectacles, performances… Une nouvelle édition placée sous le signe du désir et de l’élan vital, une programmation variée et vivifiante.

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Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69

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English :

Four days of concerts, shows, and performances… A new edition centered on desire and the zest for life, featuring a varied and invigorating lineup.

L’événement 4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord