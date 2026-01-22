Repas cochon à la broche Montbron
Repas cochon à la broche Montbron lundi 13 juillet 2026.
Montbron
Repas cochon à la broche
Stade de foot de Montbron Montbron Charente
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas cochon à la broche organisé par l’USAM Montbron en partenariat avec la ville de Montbron, suivi d’un feu d’artifice et d’une soirée animée par un DJ.
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Stade de foot de Montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 80 11
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English :
Spit-roasted pig dinner organized by USAM Montbron in partnership with the town of Montbron, followed by fireworks and DJ entertainment.
L’événement Repas cochon à la broche Montbron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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