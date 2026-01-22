Montbron

Repas cochon à la broche

Stade de foot de Montbron Montbron Charente

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas cochon à la broche organisé par l’USAM Montbron en partenariat avec la ville de Montbron, suivi d’un feu d’artifice et d’une soirée animée par un DJ.

.

Stade de foot de Montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 80 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spit-roasted pig dinner organized by USAM Montbron in partnership with the town of Montbron, followed by fireworks and DJ entertainment.

L’événement Repas cochon à la broche Montbron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord