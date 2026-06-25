Atelier Céroplastie Place du Vieux Château Montbron

Montbron

Atelier Céroplastie

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Travail de la cire entre modelage et sculpture avec Arnaud Leprettre.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Working with wax: a blend of modeling and sculpture with Arnaud Leprettre.

L’événement Atelier Céroplastie Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord