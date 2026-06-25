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Atelier Céroplastie Place du Vieux Château Montbron

Atelier Céroplastie Place du Vieux Château Montbron jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Tarif

Montbron

Atelier Céroplastie

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Travail de la cire entre modelage et sculpture avec Arnaud Leprettre.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English :

Working with wax: a blend of modeling and sculpture with Arnaud Leprettre.

L’événement Atelier Céroplastie Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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