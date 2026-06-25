Atelier Céroplastie Place du Vieux Château Montbron
Atelier Céroplastie Place du Vieux Château Montbron jeudi 9 juillet 2026.
Montbron
Atelier Céroplastie
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Travail de la cire entre modelage et sculpture avec Arnaud Leprettre.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Working with wax: a blend of modeling and sculpture with Arnaud Leprettre.
L’événement Atelier Céroplastie Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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