Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Montbron
Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Montbron samedi 4 juillet 2026.
Montbron
Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie
Vallée de la Renaudie Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Balades photo gratuites pour tous niveaux dans la Vallée de la Renaudie, organisées par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.
.
Vallée de la Renaudie Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 elamothe.photo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free photo walks for all levels in the Renaudie Valley, organized by the Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.
L’événement Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Montbron a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à Montbron (Charente)
- Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron 5 juin 2026
- Repas cochon à la broche Montbron 13 juillet 2026
- Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron 27 juillet 2026
- 9ème Marché de potiers de Montbron Montbron 22 août 2026