Montbron

Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie

Vallée de la Renaudie Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Balades photo gratuites pour tous niveaux dans la Vallée de la Renaudie, organisées par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.

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Vallée de la Renaudie Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 elamothe.photo@gmail.com

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English :

Free photo walks for all levels in the Renaudie Valley, organized by the Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.

L’événement Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Montbron a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord