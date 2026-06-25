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Atelier Bracelet d’été Place du Vieux Château Montbron

Atelier Bracelet d’été Place du Vieux Château Montbron vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Montbron

Atelier Bracelet d’été

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07

Viens créer ton bracelet d’amitié seul.e ou en famille.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English :

Come make your own friendship bracelet—by yourself or with your family.

L’événement Atelier Bracelet d’été Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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