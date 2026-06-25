Atelier Bracelet d’été Place du Vieux Château Montbron

Montbron

Atelier Bracelet d’été

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Viens créer ton bracelet d’amitié seul.e ou en famille.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

Come make your own friendship bracelet—by yourself or with your family.

L’événement Atelier Bracelet d’été Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord