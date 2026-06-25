Atelier Bracelet d’été Place du Vieux Château Montbron
Atelier Bracelet d’été Place du Vieux Château Montbron vendredi 17 juillet 2026.
Montbron
Atelier Bracelet d’été
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Viens créer ton bracelet d’amitié seul.e ou en famille.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Come make your own friendship bracelet—by yourself or with your family.
L’événement Atelier Bracelet d’été Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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