Ciné-goûter Place du Vieux Château Montbron
Ciné-goûter Place du Vieux Château Montbron mercredi 11 février 2026.
Ciné-goûter
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Projection d’un film suivi d’un goûter.
.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film screening followed by a snack.
L’événement Ciné-goûter Montbron a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord