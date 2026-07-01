Tournoi Mario Kart Géant Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Tournoi Mario Kart Géant

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Via la Nintendo Switch, deviens le pilote d’un vrai kart équipé d’une caméra embarquée sur un circuit réel dans la médiathèque.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

On the Nintendo Switch, become the driver of a real kart %E9quip%E9 with an onboard camera on a real track in the media library.

L’événement Tournoi Mario Kart Géant Montbron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord