Tournoi Mario Kart Géant Place du Vieux Château Montbron
jeudi 23 juillet 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Tournoi Mario Kart Géant
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Via la Nintendo Switch, deviens le pilote d’un vrai kart équipé d’une caméra embarquée sur un circuit réel dans la médiathèque.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
On the Nintendo Switch, become the driver of a real kart %E9quip%E9 with an onboard camera on a real track in the media library.
L’événement Tournoi Mario Kart Géant Montbron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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