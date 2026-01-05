Jeux de société je dis jeux Place du Vieux Château Montbron
Jeux de société je dis jeux Place du Vieux Château Montbron jeudi 19 février 2026.
Jeux de société je dis jeux
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
2026-02-19
Partagez un moment avec les membres de la médiathèque autour d’une sélection de jeux de société.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
English :
Share a moment with members of the mediatheque around a selection of board games.
