Chasse au trésor Place du Vieux Château Montbron
vendredi 10 juillet 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Chasse au trésor
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28
Plongez dans l’univers de la BD Le Grimoire d’Elfie et partez à la recherche du trésor perdu entre les rayonnages de la médiathèque.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Dive into the world of the comic book %AB Elfie’s Grimoire %BB and set out %E0 in search of the treasure lost among the shelves of the library.
L’événement Chasse au trésor Montbron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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