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AGENDA · Montbron

Chasse au trésor Place du Vieux Château Montbron

vendredi 10 juillet 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Chasse au trésor

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28

Plongez dans l’univers de la BD Le Grimoire d’Elfie et partez à la recherche du trésor perdu entre les rayonnages de la médiathèque.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English :

Dive into the world of the comic book %AB Elfie’s Grimoire %BB and set out %E0 in search of the treasure lost among the shelves of the library.

L’événement Chasse au trésor Montbron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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