Informations pratiques

Montbron

Chasse au trésor

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Plongez dans l’univers de la BD Le Grimoire d’Elfie et partez à la recherche du trésor perdu entre les rayonnages de la médiathèque.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

Dive into the world of the comic book %AB Elfie’s Grimoire %BB and set out %E0 in search of the treasure lost among the shelves of the library.

L’événement Chasse au trésor Montbron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord