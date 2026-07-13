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Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Église Saint-Maurice de Montbron Montbron

mardi 28 juillet 2026 · Église Saint-Maurice de Montbron · Montbron

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Église Saint-Maurice de Montbron
Adresse
Faubourg Saint-Maurice
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus »

Église Saint-Maurice de Montbron Faubourg Saint-Maurice Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Cinéma en plein air à Montbron avec la projection de la comédie « Un p’tit truc en plus » d’Artus.
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Église Saint-Maurice de Montbron Faubourg Saint-Maurice Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 90 62 

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English :

Open-air cinema in Montbron with the screening of the comedy « Un p’tit truc en plus » by Artus.

L’événement Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Montbron a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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