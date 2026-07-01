4e Vide-atelier et expo d’artiste Rue du Docteur Laborde Montbron

Informations pratiques

Montbron

4e Vide-atelier et expo d’artiste

Rue du Docteur Laborde Chapelle Sainte-Marthe Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

4e vide-atelier du photographe Eric Lamothe, les 18 et 19/07/26 à la chapelle Sainte-Marthe, Rue du Docteur Laborde à Montbron (16220) de 09h à 13h et 15h30 à18h30. Vernissage le 17/07/26 à 18h.

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Rue du Docteur Laborde Chapelle Sainte-Marthe Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 elamothe.photo@gmail.com

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English :

4th Studio Sale by photographer Eric Lamothe, July 18 and 19, 2026, at the Sainte-Marthe Chapel, Rue du Docteur Laborde, Montbron (16220) from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. and 3:30 p.m. to 6:30 p.m. Opening reception on July 17, 2026, at 6:00 p.m.

L’événement 4e Vide-atelier et expo d’artiste Montbron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord