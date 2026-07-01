4e Vide-atelier et expo d’artiste Rue du Docteur Laborde Montbron
vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Docteur Laborde · Montbron
Informations pratiques
Montbron
4e Vide-atelier et expo d’artiste
Rue du Docteur Laborde Chapelle Sainte-Marthe Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18
4e vide-atelier du photographe Eric Lamothe, les 18 et 19/07/26 à la chapelle Sainte-Marthe, Rue du Docteur Laborde à Montbron (16220) de 09h à 13h et 15h30 à18h30. Vernissage le 17/07/26 à 18h.
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Rue du Docteur Laborde Chapelle Sainte-Marthe Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 elamothe.photo@gmail.com
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English :
4th Studio Sale by photographer Eric Lamothe, July 18 and 19, 2026, at the Sainte-Marthe Chapel, Rue du Docteur Laborde, Montbron (16220) from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. and 3:30 p.m. to 6:30 p.m. Opening reception on July 17, 2026, at 6:00 p.m.
L’événement 4e Vide-atelier et expo d’artiste Montbron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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