Visite de la grotte de Montgaudier Lieu dit les chaises Montbron
jeudi 16 juillet 2026 · Lieu dit les chaises · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Visite de la grotte de Montgaudier
Lieu dit les chaises Lieu dit Montgaudier Montbron Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Découverte du site de Montgaudier, exceptionnel pour de nombreuses raisons l’ancienneté des fouilles, la présence avérée d’occupations humaines depuis 200 000 ans sans oublier le fameux Bâton de commandement .
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Lieu dit les chaises Lieu dit Montgaudier Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine espace.prehistoire.montbron@gmail.com
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English :
Discovering the Montgaudier site, which is exceptional for many reasons: the age of the excavations, the confirmed presence of human occupation dating back 200,000 years, and, of course, the famous “Command Stone.”
L’événement Visite de la grotte de Montgaudier Montbron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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