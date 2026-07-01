Visite de la grotte de Montgaudier Lieu dit les chaises Montbron

Informations pratiques

Montbron

Visite de la grotte de Montgaudier

Lieu dit les chaises Lieu dit Montgaudier Montbron Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découverte du site de Montgaudier, exceptionnel pour de nombreuses raisons l’ancienneté des fouilles, la présence avérée d’occupations humaines depuis 200 000 ans sans oublier le fameux Bâton de commandement .

.

Lieu dit les chaises Lieu dit Montgaudier Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine espace.prehistoire.montbron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering the Montgaudier site, which is exceptional for many reasons: the age of the excavations, the confirmed presence of human occupation dating back 200,000 years, and, of course, the famous “Command Stone.”

L’événement Visite de la grotte de Montgaudier Montbron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord