Défis Légo Place du Vieux Château Montbron
Défis Légo Place du Vieux Château Montbron mercredi 29 juillet 2026.
Montbron
Défis Légo
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Viens tirer au sort un ou plusieurs défis LEGO à réaliser en 1h max.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Come pick one or more LEGO challenges at random to complete in 1 hour or less.
L’événement Défis Légo Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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