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Défis Légo Place du Vieux Château Montbron

Défis Légo Place du Vieux Château Montbron mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Montbron

Défis Légo

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26

Viens tirer au sort un ou plusieurs défis LEGO à réaliser en 1h max.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English :

Come pick one or more LEGO challenges at random to complete in 1 hour or less.

L’événement Défis Légo Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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