Montbron

Défis Légo

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Viens tirer au sort un ou plusieurs défis LEGO à réaliser en 1h max.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

Come pick one or more LEGO challenges at random to complete in 1 hour or less.

L’événement Défis Légo Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord