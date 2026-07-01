UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montbron

Atelier fouilles préhistoriques Espace Préhistoire André Debénath Montbron

mercredi 29 juillet 2026 · Espace Préhistoire André Debénath · Montbron

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Préhistoire André Debénath
Adresse
1 rue Carnot
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif
5.5 5.5 5.5

Montbron

Atelier fouilles préhistoriques

Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron Charente

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier fouilles à l’Espace Préhistoire de Montbron.
  .

Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 38 57 44  espace.prehistoire.montbron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Archaeological Dig Workshop at the Montbron Prehistory Center.

L’événement Atelier fouilles préhistoriques Montbron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Montbron (Charente)