Lectures au jardin Place du Vieux Château Montbron

Montbron

Lectures au jardin

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-12

Mise en bouche des premières pages des oeuvres d’auteurices présent.e.s au salon du livre de Montbron qui aura lieu le dimanche 28 juin. W.Delorme, J.C.Tixier, L.Mey, A.Dhée…

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

A sneak preview of the first pages of works by authors taking part in the Montbron book fair on Sunday June 28. W.Delorme, J.C.Tixier, L.Mey, A.Dhée?

L’événement Lectures au jardin Montbron a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord