Lectures au jardin Place du Vieux Château Montbron
Lectures au jardin Place du Vieux Château Montbron vendredi 22 mai 2026.
Montbron
Lectures au jardin
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-12
Mise en bouche des premières pages des oeuvres d’auteurices présent.e.s au salon du livre de Montbron qui aura lieu le dimanche 28 juin. W.Delorme, J.C.Tixier, L.Mey, A.Dhée…
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
A sneak preview of the first pages of works by authors taking part in the Montbron book fair on Sunday June 28. W.Delorme, J.C.Tixier, L.Mey, A.Dhée?
L’événement Lectures au jardin Montbron a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord