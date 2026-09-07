Croquons le littoral, Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine, Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Commune De Concarneau - Service des archives-Patrimoine · Concarneau

Informations pratiques

Croquons le littoral Dimanche 20 septembre, 10h00 Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine Finistère

Durée : 7h – Activité organisée par Pascale – Carnettiste

Tarifs : 1 jour 50€ ; Duo 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Prenons le temps de nous imprégner du milieu changeant au rythme des marées, avec croquis et écriture. Prenons le temps d’observer les animaux et les plantes qui y habitent.

Façon carnet de voyage, chacun remplira peu à peu les pages de son carnet, guidé par une carnettiste raconteuse de nature.

Matinée en bord de mer, pique-nique, puis découverte du patrimoine bâti où la faune et la flore sont également présents.

L’activité est accessible à tous niveaux de pratique artistique. Le matériel de dessin est prêté en sac individuel. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine 7 Pl. de L Hôtel de ville, 29900 Concarneau, France Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/croquons-le-littoral-9691 »}]

Créer son carnet de voyage en découvrant le patrimoine d’une commune littorale. Nature Atelier nature

©Pascale