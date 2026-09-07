Cruguel d’hier à aujourd’hui : photos anciennes et visite du bourg, Cruguel – salle polyvalente (derrière la mairie), Cruguel

Informations pratiques

Cruguel d’hier à aujourd’hui : photos anciennes et visite du bourg 19 et 20 septembre Cruguel – salle polyvalente (derrière la mairie) Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cruguel vous invite à (re)découvrir son patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Cruguel, labellisée Commune du Patrimoine Rural de Bretagne et distinguée parmi les « 50 coups de cœur de la Région Bretagne », propose un atelier participatif les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 : « Reconnaissez-vous ces lieux de Cruguel ? »

À partir de photographies anciennes datant de 1974, issues de l’Inventaire du patrimoine de Bretagne, habitants d’hier et d’aujourd’hui sont invités à reconnaître les lieux, partager leurs souvenirs et anecdotes, et apporter leurs propres photographies pour contribuer à enrichir la mémoire collective.

Cette rencontre sera prolongée par une visite guidée du bourg, ponctuée d’un jeu d’observation invitant les participants à retrouver sur le terrain les lieux photographiés autrefois. La découverte s’achèvera par un moment convivial propice aux échanges.

Un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et de la transmission de la mémoire patrimoniale de Cruguel.

Cruguel – salle polyvalente (derrière la mairie) 56420 Cruguel Cruguel 56420 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-patrimoine-de-bretagne/les-communes-du-patrimoine-rural-de-bretagne/cruguel/ »}]

Cruguel vous invite à (re)découvrir son patrimoine !

© CPRB