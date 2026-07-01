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CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye

samedi 25 juillet 2026 · Dammarie-en-Puisaye

CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cour de la mairie
Ville
45420 Dammarie-en-Puisaye
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Dammarie-en-Puisaye

CUARTETO CAFE CON PAN concert

Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert de musique groove américaine
Ces musiciens orléanais apportent une dimension festive ,en interprétant des classiques Stevie Wonder, Bruno Mars, Michael Jackson…   .

Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 67 54 46 

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English :

American Groove Music Concert

L’événement CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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