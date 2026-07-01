Informations pratiques

Dammarie-en-Puisaye

CUARTETO CAFE CON PAN concert

Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert de musique groove américaine

Ces musiciens orléanais apportent une dimension festive ,en interprétant des classiques Stevie Wonder, Bruno Mars, Michael Jackson… .

Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 67 54 46

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English :

American Groove Music Concert

L’événement CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX