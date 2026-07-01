CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye
samedi 25 juillet 2026 · Dammarie-en-Puisaye
Informations pratiques
Dammarie-en-Puisaye
CUARTETO CAFE CON PAN concert
Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert de musique groove américaine
Ces musiciens orléanais apportent une dimension festive ,en interprétant des classiques Stevie Wonder, Bruno Mars, Michael Jackson… .
Cour de la mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 67 54 46
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English :
American Groove Music Concert
L’événement CUARTETO CAFE CON PAN concert Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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