Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt
Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt vendredi 23 octobre 2026.
Lyons-la-Forêt
Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt
Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
L’office de tourisme Lyons Andelle organise une balade pour vous faire découvrir les champignons !
Rendez-vous le vendredi 23 octobre à 14h au Carrefour des Veneurs pour emprunter quelques sentiers de la forêt de Lyons. Accompagnés d’un mycologue, vous pourrez ramasser les champignons que vous trouverez pour les cuisiner chez vous. Le tri se fera en présence du mycologue, pendant et après la balade. N’oubliez pas vos paniers !
10€/adulte.
6€ pour les enfants âgés de 10 à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
02 32 49 31 65
info@lyons-andelle-tourisme.com .
Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com
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English : Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt
L’événement Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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