Cueillette de champignons aux Hogues Lyons-la-Forêt
Cueillette de champignons aux Hogues Lyons-la-Forêt samedi 3 octobre 2026.
Lyons-la-Forêt
Cueillette de champignons aux Hogues
Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’office de tourisme Lyons Andelle organise une balade pour vous faire découvrir les champignons !
Le samedi 3 octobre à 14h, rendez-vous à l’église des Hogues pour emprunter la boucle de Saint-Mathurin en forêt de Lyons. Accompagnés d’un mycologue, vous pourrez ramasser les champignons que vous trouverez pour les cuisiner chez vous. Le tri se fera en présence du mycologue, pendant et après la balade. N’oubliez pas vos paniers !
10€/adultes.
6€ pour les enfants âgés de 10 à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Lyons Andelle
02 32 49 31 65
info@lyons-andelle-tourisme.com .
Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cueillette de champignons aux Hogues
L’événement Cueillette de champignons aux Hogues Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle
À voir aussi à Lyons-la-Forêt (Eure)
- Fête de la fleur et du jardin Lyons-la-Forêt 27 juin 2026
- Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt 1 août 2026
- Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt 22 octobre 2026
- Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt 23 octobre 2026
- [COMPLET] Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt 7 novembre 2026