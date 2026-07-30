Cueillette de grenades à Martigues Dégustation et récolte en famille Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Informations pratiques

Martigues

Cueillette de grenades à Martigues Dégustation et récolte en famille

Samedi 26 septembre 2026 de 9h à 12h. Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Chapelle Saint-Julien-les-Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Vous cherchez une activité originale en plein air à Martigues ? Participez à une matinée d’initiation à l’agroforesterie et à la récolte participative de grenades à Saint-Julien-les-Martigues, suivie d’une dégustation de produits du terroir provençal.Familles

L’exploitation Côté Grenades, animée par Evelyne Lopez, ouvre ses portes au public pour un atelier champêtre de 3 heures.

Situé à Saint-Julien-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), ce verger conduit en agroforesterie illustre des pratiques agricoles écologiques et respectueuses de la biodiversité.

Au cours de la visite guidée, vous découvrirez comment le mélange d’arbres et de cultures favorise un écosystème durable.



Au programme de l’événement:

– Accueil et visite guidée Présentation des principes fondamentaux de l’agroforesterie et découverte du verger de grenadiers.

– Atelier participatif de ramassage Immersion pratique dans le verger pour récolter les grenades fraîches.

– Dégustation de produits locaux Un moment convivial pour goûter aux jus de grenade, confitures artisanales, gelées (verveine, thym), sirops faits maison, ainsi qu’aux pains et fromages de producteurs régionaux (Bernard Thoron, Thierry Serein). .

Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Chapelle Saint-Julien-les-Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Looking for a unique outdoor activity in Martigues? Join an introductory morning session on agroforestry and a participatory pomegranate harvest in Saint-Julien-les-Martigues, followed by a tasting of local Provençal products.

L’événement Cueillette de grenades à Martigues Dégustation et récolte en famille Martigues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues