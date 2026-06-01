Cueillette de plantes sauvages comestibles, Verger Au36, Brétigny-sur-Orge

Cueillette de plantes sauvages comestibles Dimanche 19 juillet, 13h30 Verger Au36 Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T13:30:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T13:30:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Laissez-vous surprendre par la productivité et la biodiversité de la forêt comestible…Venez reconnaître les plantes sauvages comestibles poussant spontanément en été et découvrez leurs saveurs !

Verger Au36 Chemin de Bellevue 91220 Brétigny sur orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature cueillette comestible

Hadrien Bisson