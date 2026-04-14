Cueillette et cuisine, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Cueillette et cuisine Mercredi 27 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Venez découvrir les jardins partagés de la Grand’Mare ! À deux pas de la bibliothèque, venez cueillir les ingrédients que nous cuisinerons ensemble dans la cuisine du centre André Malraux.

Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cueillette-et-cuisine »}]

Venez découvrir les jardins partagés de la Grand’Mare.

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