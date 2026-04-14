Cueillette et cuisine, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Cueillette et cuisine, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 27 mai 2026.
Cueillette et cuisine Mercredi 27 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Venez découvrir les jardins partagés de la Grand’Mare ! À deux pas de la bibliothèque, venez cueillir les ingrédients que nous cuisinerons ensemble dans la cuisine du centre André Malraux.
Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cueillette-et-cuisine »}]
Venez découvrir les jardins partagés de la Grand’Mare.
© davelZ de Pixabay
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