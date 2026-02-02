Cueillette forestière Bagnoles de l’Orne Normandie

Cueillette forestière

Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Cueille ton champi mais pas seulement !

Amanite panthère ou amanite vineuse ? Le champignon végétal ou animal ? Tout autant de questions auxquelles Jean-Pierre, expert en mycologie sait répondre !

C’est aussi l’occasion de prendre un bon bol d’air forestier et de remplir votre panier de champignons comestibles !

– RDV à 14h30 en Forêt d’Andaine (lieu communiqué par l’Office de Tourisme au plus tard une semaine avant l’animation)

– De 15 à 25 personnes

– Prévoir de bonnes chaussures, un panier (pas de sac plastique) et un couteau

– Supplément transport au départ de l'office de tourisme de Bagnoles de l'Orne (<10 ans)- sur réservation

