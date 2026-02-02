Cueillette forestière Bagnoles de l’Orne Normandie
Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-10-09 17:00:00
2026-09-25 2026-10-09 2026-10-13
Cueille ton champi mais pas seulement !
Amanite panthère ou amanite vineuse ? Le champignon végétal ou animal ? Tout autant de questions auxquelles Jean-Pierre, expert en mycologie sait répondre !
C’est aussi l’occasion de prendre un bon bol d’air forestier et de remplir votre panier de champignons comestibles !
– RDV à 14h30 en Forêt d’Andaine (lieu communiqué par l’Office de Tourisme au plus tard une semaine avant l’animation)
– De 15 à 25 personnes
– Prévoir de bonnes chaussures, un panier (pas de sac plastique) et un couteau
Supplément transport au départ de l'office de tourisme de Bagnoles de l'Orne (<10 ans)- sur réservation . Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
