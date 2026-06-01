Cueillettes Chapeau de Paille – Fraisochamp, Cueillette de Fraisochamp, (A42 sortie n° 5 BEYNOST), Thil

Cueillettes Chapeau de Paille – Fraisochamp 2 – 6 juin Cueillette de Fraisochamp, (A42 sortie n° 5 BEYNOST) Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Votre cueillette près de Lyon

La cueillette Fraisochamp est à Thil dans l’Ain (01), elle se situe à 20 kms à l’Est du centre-ville de Lyon, à 2 kms du centre commercial de Beynost.

Une cueillette en bordure de ville

Elle a été créée en 1986 et reprise en Octobre 2004 par Martine et Dominique Balouzet.

Martine et Dominique Balouzet et leur équipe de 11 personnes cultivent 35 hectares de légumes, de fruits et de fleurs. Et c’est vous qui avez le plaisir de venir les cueillir au fil des saisons.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers. Et hop ! Vous partez à la découverte du potager et du verger. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois,d’avril à décembre,vous découvrirez de nombreuses variétés de fruits : fraises, framboises, groseilles, cassis, mûres, abricots, prunes, pommes et de nombreux légumes : asperges vertes et blanches, salades, radis, épinards, côtes de bettes, petits pois, courgettes, aubergines, poivrons, tomates, fèves, haricots verts, oignons, haricots cocos, rattes, pommes de terre, poireaux, carottes, navets, betteraves rouges, choux, courges etc… Nous les choisissons pour leurs qualités gustatives et cultivés dans le respect d’une agriculture durable.

Cueillette de Fraisochamp, (A42 sortie n° 5 BEYNOST) Route de Montluel 01120 THIL Thil 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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