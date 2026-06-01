Cueillettes Chapeau de Paille – Plessis à Chanteloup, Cueillette du Plessis à Chanteloup, Chanteloup-en-Brie

Cueillettes Chapeau de Paille – Plessis à Chanteloup 3 et 6 juin Cueillette du Plessis à Chanteloup Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La cueillette de Chanteloup est une petite cueillette au coeur de val d’Europe. Vous y trouverez les principaux légumes et quelques fruits (Fraises, fruits rouges et pommes en fonction de la saison). Il y a aussi un beau marché avec plein de produits du terroir.

Cueillette du Plessis à Chanteloup 1 rue de la cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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