Cuisinez vos bouchées apéritives et cocktail à base de plantes sauvages Les Anciennes Cartoucheries (Rennes, métro ligne B arrêt La Courrouze) Rennes 21 juin 2025 – 5 décembre 2026, certains samedis Ille-et-Vilaine

59€

Un atelier de cuisine sous le thème de l’apéritif pour surprendre vos invités ! Supervisés par une experte, vous préparerez un cocktail et des bouchées apéritives originales avec les plantes sauvages

Un atelier de cuisine sous le thème de l’art culinaire et de l’apéritif pour apprendre à surprendre vos invité-es ! En sous-groupe et supervisés par une Cheffe diplômée et experte en plantes sauvages, vous préparerez un cocktail et des bouchées apéritives originales avec les plantes sauvages de saison.

Quelques exemples du menu : choux craquelins salés à l’Alliaire, chips de plantes, verrine croquante Berce et noix de cajou, pain moelleux italien stracciatella et huile de figuier, cocktail mousse de lait et benoîte urbaine, etc.

L’atelier de cuisine comprend les ingrédients bio et locaux, la dégustation ensemble et les recettes à la fin.

Où se déroule l’Atelier ? Au sein de l’espace des Anciennes Cartoucheries à Rennes (avenue Jules Maniez, ligne B – arrêt La Courrouze)

Quel est le tarif? L’atelier est au prix de 59€

Comment je peux m’inscrire ? Les inscriptions à l’atelier sur notre site internet [www.par-chemins.fr](http://www.par-chemins.fr)

L’atelier sera maintenu à partir de 6 inscrit-es et limité à 15 participant-es maximum.

‍ Retrouvez toutes nos autres dates d’atelier de cuisine, de journées immersives et de balades botaniques ! [https://www.par-chemins.fr/](https://www.par-chemins.fr/balades-et-ateliers/)

☘️ Par Chemins est l’école des plantes sauvages comestibles à Rennes et en Bretagne. À travers des journées immersives thématiques, des ateliers de cuisine gastronomique ou des sorties en balade, on vous emmène découvrir toutes les belles facettes des plantes sauvages comestibles qui nous entourent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-05T18:00:00.000+01:00

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https://www.par-chemins.fr

Les Anciennes Cartoucheries (Rennes, métro ligne B arrêt La Courrouze) avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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