Cuisson au four à pain, pain beurré, Four à pain de Thury, Thury
samedi 19 septembre 2026 · Four à pain de Thury · Thury
Informations pratiques
Cuisson au four à pain, pain beurré 19 et 20 septembre Four à pain de Thury Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’art du pain traditionnel au four à pain de Thury ! Assistez à une démonstration authentique de cuisson au feu de bois, où les gestes d’antan reprennent vie. Après cette manifestation, une vente des produits sera organisé, savourez le pain beurré traditionnel, un délice local à découvrir absolument !
Four à pain de Thury Rue de la Gerbaude, 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Démonstration du four à pain, avec vente et dégustation du traditionnel pain beurré.
©Jean François PICOT
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