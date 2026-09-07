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Cuisson au four à pain, pain beurré, Four à pain de Thury, Thury

samedi 19 septembre 2026 · Four à pain de Thury · Thury

Cuisson au four à pain, pain beurré, Four à pain de Thury, Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Four à pain de Thury
Adresse
Rue de la Gerbaude, 89520 THURY
Ville
89520 Thury
Département
Yonne

Cuisson au four à pain, pain beurré 19 et 20 septembre Four à pain de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’art du pain traditionnel au four à pain de Thury ! Assistez à une démonstration authentique de cuisson au feu de bois, où les gestes d’antan reprennent vie. Après cette manifestation, une vente des produits sera organisé, savourez le pain beurré traditionnel, un délice local à découvrir absolument !

Four à pain de Thury Rue de la Gerbaude, 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Démonstration du four à pain, avec vente et dégustation du traditionnel pain beurré.

©Jean François PICOT

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