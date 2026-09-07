Cuisson au four à pain, pain beurré, Four à pain de Thury, Thury

Informations pratiques

Cuisson au four à pain, pain beurré 19 et 20 septembre Four à pain de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’art du pain traditionnel au four à pain de Thury ! Assistez à une démonstration authentique de cuisson au feu de bois, où les gestes d’antan reprennent vie. Après cette manifestation, une vente des produits sera organisé, savourez le pain beurré traditionnel, un délice local à découvrir absolument !

Four à pain de Thury Rue de la Gerbaude, 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Démonstration du four à pain, avec vente et dégustation du traditionnel pain beurré.

©Jean François PICOT