Visite « Levez les yeux » pour les enfants de l’école, Église Saint-Julien, Thury

Informations pratiques

Visite « Levez les yeux » pour les enfants de l’école Vendredi 18 septembre, 14h00 Église Saint-Julien Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Participez à une visite du village à destination exclusive des enfants de l’école dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! »

Église Saint-Julien Place de l’Église 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 89 30 69 46 http://thury89.fr Venez découvrir cette église du XVe siècle, son portail remarquable, son trésor et sa tour panoramique.

Visite du village à destination exclusive des enfants de l’école dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! »

©Jean-François Picot