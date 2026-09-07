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Visite et découverte du fonds ancien de la bibliothèque de Thury, Bibliothèque de Thury, Thury

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Thury · Thury

Visite et découverte du fonds ancien de la bibliothèque de Thury, Bibliothèque de Thury, Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Thury
Adresse
4 rue du Boichet 89520 Thury
Ville
89520 Thury
Département
Yonne

Visite et découverte du fonds ancien de la bibliothèque de Thury 19 et 20 septembre Bibliothèque de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Explorez la bibliothèque de Thury à travers une visite et découverte commentée du batiment ainsi que du fond ancien datant XIXe siècle. Une expérience enrichissante pour les amateurs de livres et d’histoire !

Bibliothèque de Thury 4 rue du Boichet 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury89.fr
Visite de la bibliothèque, et découverte commentée du fonc ancien (XIXe siècle).

©Jean François PICOT

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