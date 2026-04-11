Cultur’ados à la médiathèque du Phénix Médiathèque du Phénix Metz
Cultur’ados à la médiathèque du Phénix Médiathèque du Phénix Metz samedi 13 juin 2026.
Metz
Cultur’ados à la médiathèque du Phénix
Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados (dès 12 ans), pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques
Sur inscription.Tout public
0 .
Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour meeting especially for teenagers (aged 12 and over), to discover and enjoy the Libraries-Mediatheques in a different way
Registration required.
L’événement Cultur’ados à la médiathèque du Phénix Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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