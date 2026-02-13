Culture Box Spéciale Italie, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Culture Box Spéciale Italie, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy vendredi 24 avril 2026.
Culture Box Spéciale Italie Vendredi 24 avril, 18h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Pour continuer sur notre thème de l’Italie, rendez-vous pour une culture box spéciale !
Quelques petites choses à grignoter vous serons proposées.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
apéro culture partage culture