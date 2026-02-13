Culture Box Spéciale Italie, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Culture Box Spéciale Italie Vendredi 24 avril, 18h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Pour continuer sur notre thème de l’Italie, rendez-vous pour une culture box spéciale !

Quelques petites choses à grignoter vous serons proposées.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

apéro culture partage culture