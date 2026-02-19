Culture et Gastronomie Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie Taulignan
Culture et Gastronomie Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie Taulignan samedi 11 avril 2026.
Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie 61 rue des remparts Taulignan Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Visite libre du musée
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-10
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07
Et si la culture se prolongeait à table ?
Culture et gastronomie s’entrelacent le temps d’un moment d’histoire , d’art et de patrimoine
Visite du musée & menu madame de Sévigné à l’occasion du quatre-centième anniversaire de sa naissance
Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie 61 rue des remparts Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr
English :
What if culture were to extend to the table?
Culture and gastronomy intertwine for a moment of history, art and heritage
Visit to the museum & Madame de Sévigné menu to celebrate the 400th anniversary of her birth
