Culture et Gastronomie Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie Taulignan

Culture et Gastronomie

Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie 61 rue des remparts Taulignan Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Visite libre du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07

Et si la culture se prolongeait à table ?

Culture et gastronomie s’entrelacent le temps d’un moment d’histoire , d’art et de patrimoine

Visite du musée & menu madame de Sévigné à l’occasion du quatre-centième anniversaire de sa naissance

.

Musée de la soie et le Restaurant Le café de la soie 61 rue des remparts Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if culture were to extend to the table?

Culture and gastronomy intertwine for a moment of history, art and heritage

Visit to the museum & Madame de Sévigné menu to celebrate the 400th anniversary of her birth

L’événement Culture et Gastronomie Taulignan a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes