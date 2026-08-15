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AGENDA · Taulignan

Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Salle des Fêtes Taulignan

mardi 13 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Taulignan

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
100 Rte de Grillon
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Tarif réduit RSA, demandeurs d’emploi, étudiants Sur présentation d’un justificatif

Taulignan

Festival Page Blanche Une soirée à Vienne

Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants
Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13 21:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Ce programme marque une première collaboration entre le Page Blanche Quartet et la violoniste Iris Scialom. E Un concert à ne pas manquer !
En collaboration avec La MJC de Taulignan
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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : Page Blanche Festival: An Evening in Vienna

This program marks the first collaboration between the Page Blanche Quartet and violinist Iris Scialom. A concert not to be missed!
In collaboration with the MJC of Taulignan

L’événement Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Taulignan a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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