Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Salle des Fêtes Taulignan
mardi 13 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Taulignan
Informations pratiques
Taulignan
Festival Page Blanche Une soirée à Vienne
Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants
Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13 21:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Ce programme marque une première collaboration entre le Page Blanche Quartet et la violoniste Iris Scialom. E Un concert à ne pas manquer !
En collaboration avec La MJC de Taulignan
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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Page Blanche Festival: An Evening in Vienna
This program marks the first collaboration between the Page Blanche Quartet and violinist Iris Scialom. A concert not to be missed!
In collaboration with the MJC of Taulignan
L’événement Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Taulignan a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes