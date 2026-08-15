Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Salle des Fêtes Taulignan

Informations pratiques

Taulignan

Festival Page Blanche Une soirée à Vienne

Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

RSA, demandeurs d’emploi, étudiants

Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Ce programme marque une première collaboration entre le Page Blanche Quartet et la violoniste Iris Scialom. E Un concert à ne pas manquer !

En collaboration avec La MJC de Taulignan

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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Page Blanche Festival: An Evening in Vienna

This program marks the first collaboration between the Page Blanche Quartet and violinist Iris Scialom. A concert not to be missed!

In collaboration with the MJC of Taulignan

L’événement Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Taulignan a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes