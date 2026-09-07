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exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés, Maison communale Taulignan, Taulignan

vendredi 18 septembre 2026 · Maison communale Taulignan · Taulignan

exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés, Maison communale Taulignan, Taulignan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison communale Taulignan
Adresse
rue de la commune Taulignan
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif
50 personnes

exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés 18 – 20 septembre Maison communale Taulignan Drôme

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Exposition de cadastres de Taulignan du XVII restaurés en 2025, en dépôt habituel aux Archives Départementales de la Drôme

Maison communale Taulignan rue de la commune Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0675979767 Parking pré Fabre Taulignan
Bus 71 Pré Fabre taulignan
Exposition de cadastres de Taulignan du XVII restaurés en 2025, en dépôt habituel aux Archives Départementales de la Drôme

©Les Onze Tours

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