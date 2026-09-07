exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés, Maison communale Taulignan, Taulignan
vendredi 18 septembre 2026 · Maison communale Taulignan · Taulignan
Informations pratiques
exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés 18 – 20 septembre Maison communale Taulignan Drôme
50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Exposition de cadastres de Taulignan du XVII restaurés en 2025, en dépôt habituel aux Archives Départementales de la Drôme
Maison communale Taulignan rue de la commune Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0675979767 Parking pré Fabre Taulignan
Bus 71 Pré Fabre taulignan
Exposition de cadastres de Taulignan du XVII restaurés en 2025, en dépôt habituel aux Archives Départementales de la Drôme
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