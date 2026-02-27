Culture et vous en Haut-Béarn Rencontre en musique avec Hafid Gafaïti CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Rencontre en musique avec Hafid Gafaïti

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Poète, enseignant, journaliste et conférencier algérien, Hafid Gafaïti a émigré aux États-Uunis et a dirigé la chaire de littérature française et francophone de la Texas Tech University. Il vit actuellement en France et nous fait l’honneur de sa visite pour une lecture musicale qui accompagnera ses poèmes de quelques notes de guitare.

Tout public .

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

