Culture musicale : Jazz des années 1940 à nos jours, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Culture musicale : Jazz des années 1940 à nos jours, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse mercredi 20 mai 2026.
Culture musicale : Jazz des années 1940 à nos jours Mercredi 20 mai, 17h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T17:30:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T17:30:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00
Mercredi 20 mai – 17h30
Des clubs bouillonnants du bebop aux scènes actuelles, partez à la découverte d’un jazz en perpétuelle évolution avec son temps.
Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.
Médiathèque Saint-Cyprien
Durée : 1h30 – À partir de 12 ans
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Des clubs bouillonnants du bebop aux scènes actuelles
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