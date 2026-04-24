Culture musicale : Jazz des années 1940 à nos jours, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Culture musicale : Jazz des années 1940 à nos jours Mercredi 20 mai, 17h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T17:30:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T17:30:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Mercredi 20 mai – 17h30

Des clubs bouillonnants du bebop aux scènes actuelles, partez à la découverte d’un jazz en perpétuelle évolution avec son temps.

Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.

Médiathèque Saint-Cyprien

Durée : 1h30 – À partir de 12 ans

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Des clubs bouillonnants du bebop aux scènes actuelles