Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine
Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine jeudi 11 juin 2026.
Sainte-Savine
Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Guillaume de Tonquédec nous fait l’honneur de venir à Sainte Savine pour nous lire quelques extraits de la bouleversante lettre qu’écrivit Albert Camus à son instituteur d’Alger Cher Monsieur Germain,…
Evenement gratuit et ouvert à tous sur réservation. .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 72 16 16
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English :
L’événement Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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