Sainte-Savine

Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Guillaume de Tonquédec nous fait l’honneur de venir à Sainte Savine pour nous lire quelques extraits de la bouleversante lettre qu’écrivit Albert Camus à son instituteur d’Alger Cher Monsieur Germain,…



Evenement gratuit et ouvert à tous sur réservation. .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 72 16 16

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English :

L’événement Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne