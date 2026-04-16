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Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine

Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine

Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine jeudi 11 juin 2026.

Adresse : L'Art Déco

Ville : 10300 Sainte-Savine

Département : Aube

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Sainte-Savine

Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Guillaume de Tonquédec nous fait l’honneur de venir à Sainte Savine pour nous lire quelques extraits de la bouleversante lettre qu’écrivit Albert Camus à son instituteur d’Alger Cher Monsieur Germain,…

Evenement gratuit et ouvert à tous sur réservation.   .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 72 16 16 

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English :

L’événement Culturissimo 2026 Lecture de Guillaume de Tonquédec Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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