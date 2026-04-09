Fête de la musique à Sainte-Savine Sainte-Savine
Fête de la musique à Sainte-Savine Sainte-Savine samedi 20 juin 2026.
Sainte-Savine
Fête de la musique à Sainte-Savine
Parvis de l’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Après une première montée en puissance l’an dernier, cette nouvelle édition promet une ambiance survoltée danse, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !
Au programme
> DJ sets de DJ PIXX et DJ Mauf (résidents LPA Event)
> Invités spéciaux SOLIX et DJ STOLTZ
> Styles musicaux variés électro, dance, house, clubbing, urbain…
Animations et ambiance
> Show lumière spectaculaire
> Scène immersive avec écrans LED
> Effets pyrotechniques
Sur place Food truck pour se restaurer toute la soirée
After Prolongez la fête après 1h en rejoignant Le 109 à Sainte-Savine.
Venez entre amis avec votre meilleure énergie c’est LA soirée à ne pas manquer ! .
Parvis de l’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 accueil@ste-savine.fr
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English :
L’événement Fête de la musique à Sainte-Savine Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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