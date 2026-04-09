Sainte-Savine

Fête de la musique à Sainte-Savine

Parvis de l’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Après une première montée en puissance l’an dernier, cette nouvelle édition promet une ambiance survoltée danse, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !



Au programme



> DJ sets de DJ PIXX et DJ Mauf (résidents LPA Event)

> Invités spéciaux SOLIX et DJ STOLTZ

> Styles musicaux variés électro, dance, house, clubbing, urbain…



Animations et ambiance



> Show lumière spectaculaire

> Scène immersive avec écrans LED

> Effets pyrotechniques



Sur place Food truck pour se restaurer toute la soirée



After Prolongez la fête après 1h en rejoignant Le 109 à Sainte-Savine.



Venez entre amis avec votre meilleure énergie c’est LA soirée à ne pas manquer ! .

Parvis de l’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 accueil@ste-savine.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à Sainte-Savine Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne