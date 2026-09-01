Curiosi-thé Colombelles
samedi 26 septembre 2026 · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Curiosi-thé
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Un nouveau club s’installe à la médiathèque !
Fans de polars, BD, romans ou encore musique… Quel que soit votre péché mignon, venez échanger et découvrir des ouvrages de la médiathèque avec Julie et Laetitia.
Un nouveau club s’installe à la médiathèque !
Fans de polars, BD, romans ou encore musique… Quel que soit votre péché mignon, venez échanger et découvrir des ouvrages de la médiathèque avec Julie et Laetitia. .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Curiosi-thé
A new club is coming to the multimedia library!
Fans of thrillers, comics, novels or music… Whatever your hobby, come and talk to Julie and Laetitia about books from the library.
L’événement Curiosi-thé Colombelles a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité
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