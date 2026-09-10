Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Curiosité naturelle (5/7 ans) 26 septembre – 12 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:15:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00
Fin : 2026-12-12T11:15:00+01:00 – 2026-12-12T12:15:00+01:00
Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]
Un atelier pour les enfants de 5 à 7 ans fleurs arbres
© Musée d’arts de Nantes
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