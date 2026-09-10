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Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€

Curiosité naturelle (5/7 ans) 26 septembre – 12 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:15:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00
Fin : 2026-12-12T11:15:00+01:00 – 2026-12-12T12:15:00+01:00

Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]
Un atelier pour les enfants de 5 à 7 ans fleurs arbres

© Musée d’arts de Nantes

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