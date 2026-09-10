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Curiosité naturelle (5/7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
mercredi 9 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€ Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 7
Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167
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