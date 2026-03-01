Customisation de tot bags La Ferté-Bernard
Customisation de tot bags La Ferté-Bernard mercredi 11 mars 2026.
Customisation de tot bags
la ferté bernard La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 15:30:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Venez apprendre auprès des élèves de terminale du lycée Pro Le Tertre/Notre Dame à personnaliser les sacs . Activité ouverte pours des personnes dès 8 ans. .
la ferté bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Customisation de tot bags La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude