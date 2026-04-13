Cyan sur table, Musée Départemental De La Faïence Et Des Arts De La Table, Samadet

Cyan sur table Samedi 23 mai, 17h00 Musée Départemental De La Faïence Et Des Arts De La Table Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le projet pédagogique 2026 s’intitule « Cyan sur table ». Il s’organise à l’occasion de la présentation de l’exposition « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos ».

Ce projet consiste à faire découvrir à la classe de 6e F du collège Jean Rostand de Capbreton les thématiques des arts de la table, de la céramique et de la photographie.

Musée Départemental De La Faïence Et Des Arts De La Table 2378 Rte d’Hagetmau, 40320 Samadet, France Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558791300 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet Faïences représentatives de la production au XVIIIe siècle de la Manufacture Royale de Samadet et faïences d’autres manufactures présentées à titre comparatif.

Une démonstration de fabrication et de décoration de la table est proposée aux visiteurs à la suite de la visite du musée.

La classe, l’œuvre !

Yves Véron