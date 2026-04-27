Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet
Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet samedi 23 mai 2026.
Samadet
Nuit européenne des musées
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée.
Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit européenne des musées
Enjoy an evening tour of the museum and discover the temporary exhibition Mangez à l??il. Les Français à table en deux siècles de photos with a guided tour.
L’événement Nuit européenne des musées Samadet a été mis à jour le 2026-04-27 par Landes Chalosse
À voir aussi à Samadet (Landes)
- A Samadet, circuit de la vallée du Gabas Samadet Landes 1 mai 2026
- A Samadet, circuit de la chapelle Sainte-Rose Samadet Landes 1 mai 2026
- A Samadet, circuit du camp romain Samadet Landes 1 mai 2026
- 1er Week-end du mois Musée de la Faïence et des Arts de Table Samadet 2 mai 2026
- Exposition Autour de Raku Place de la Faïencerie Samadet 5 mai 2026