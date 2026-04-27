Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet

Samadet

Nuit européenne des musées

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée.

Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée. .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Nuit européenne des musées

Enjoy an evening tour of the museum and discover the temporary exhibition Mangez à l??il. Les Français à table en deux siècles de photos with a guided tour.

L’événement Nuit européenne des musées Samadet a été mis à jour le 2026-04-27 par Landes Chalosse