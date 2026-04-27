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Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet

Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet

Nuit européenne des musées Musée de Samadet Samadet samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Samadet

Adresse : 2378 Route d'Hagetmau

Ville : 40320 Samadet

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Samadet

Nuit européenne des musées

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée.
Profitez d’une visite nocturne du musée et découvrez l’exposition temporaire Mangez à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos à travers une visite guidée.   .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Nuit européenne des musées

Enjoy an evening tour of the museum and discover the temporary exhibition Mangez à l??il. Les Français à table en deux siècles de photos with a guided tour.

L’événement Nuit européenne des musées Samadet a été mis à jour le 2026-04-27 par Landes Chalosse

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