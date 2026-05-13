Visite libre des salles du musée et de l’exposition temporaire « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos », Musée de la Faïence et des Arts de la table, Samadet
Visite libre des salles du musée et de l’exposition temporaire « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos », Musée de la Faïence et des Arts de la table, Samadet samedi 23 mai 2026.
Visite libre des salles du musée et de l’exposition temporaire « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la table Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de la Manufacture Royale de Fayance de Samadet et ses faïences sorties des fours de 1732 à 1838.
Remontez le temps à travers des reconstitutions de tables dressées, des interviews de gourmands et de chefs cuisiniers.
Enfin parcourez la nouvelle expositon temporaire intitulée « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos » .
La visite de l’ensemble des salles du musée est libre et gratuite.
Un amuse-bouche : https://youtu.be/LfU7Q-wM4us
Musée de la Faïence et des Arts de la table 2378 Route d’Hagetmau, 40320 Samadet, France Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558791300 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet [{« data »: {« author »: « Musee Faience Samadet », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le musu00e9e et les collections du Musu00e9e du00e9partemental de la Fau00efence et des Arts de la table u00e0 Samadet », « type »: « video », « title »: « Pru00e9sentation du musu00e9e de la Fau00efence et des Arts de la table u00e0 Samadet. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LfU7Q-wM4us/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LfU7Q-wM4us », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIoDk7sDhqhqkIVNjMgv0Ew », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Découvrez l’histoire de la Manufacture Royale de Fayance de Samadet et ses faîences sorties des fours de 1732 à 1838.
©Yohan Espiaube
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