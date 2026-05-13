Visite libre des salles du musée et de l’exposition temporaire « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos », Musée de la Faïence et des Arts de la table, Samadet

Visite libre des salles du musée et de l’exposition temporaire « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la table Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la Manufacture Royale de Fayance de Samadet et ses faïences sorties des fours de 1732 à 1838.

Remontez le temps à travers des reconstitutions de tables dressées, des interviews de gourmands et de chefs cuisiniers.

Enfin parcourez la nouvelle expositon temporaire intitulée « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos » .

La visite de l’ensemble des salles du musée est libre et gratuite.

Un amuse-bouche : https://youtu.be/LfU7Q-wM4us

Musée de la Faïence et des Arts de la table 2378 Route d’Hagetmau, 40320 Samadet, France Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558791300 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet [{« data »: {« author »: « Musee Faience Samadet », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le musu00e9e et les collections du Musu00e9e du00e9partemental de la Fau00efence et des Arts de la table u00e0 Samadet », « type »: « video », « title »: « Pru00e9sentation du musu00e9e de la Fau00efence et des Arts de la table u00e0 Samadet. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LfU7Q-wM4us/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LfU7Q-wM4us », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIoDk7sDhqhqkIVNjMgv0Ew », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Découvrez l’histoire de la Manufacture Royale de Fayance de Samadet et ses faîences sorties des fours de 1732 à 1838.

©Yohan Espiaube