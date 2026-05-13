Visite guidée de l ‘exposition « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos », Musée de la Faïence et des Arts de la table, Samadet

Visite guidée de l ‘exposition « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos » Samedi 23 mai, 20h30 Musée de la Faïence et des Arts de la table Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Accompagnée par Alizée Le Pannérer, directrice, découvrez la nouvelle exposition temporaire intitulée « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos. »

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie nationalement célébré en 2026-2027, le Musée de la Faïence et des Arts de la table a l’honneur de recevoir l’exposition « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos », présentée en 2018 au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), à Marseille.

Dans une version adaptée au territoire landais et à travers une sélection de reproductions photographiques datant de 1823 à nos jours, cette exposition explore l’évolution du repas des Français classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010.

Photographies anonymes et œuvres d’artistes de renom, (Nicéphore Niépce, Robert Doisneau, Willy Ronis, Martin Parr…) se côtoient pour proposer un voyage chronologique de deux siècles, présentant la table des Français dans ses manifestations les plus diverses. Du repas dans les tranchées de la Première Guerre mondiale aux mises en scènes diplomatiques, du rassemblement familial dominical au plateau-télé, de la table de noces au déferlement continu d’images de sur les réseaux sociaux, cette exposition dévoile comment la photo rend compte des mutations sociales et culturelles de ce patrimoine.

Au sein d’un parcours immersif ludique et interactif, les images de l’exposition dialoguent avec les collections arts de la table du musée, des extraits d’émissions télévisées cultes, des réclames publicitaires, des images de presse ou encore des vidéos artistiques contemporaines. Une collecte de photos d’amateurs, à laquelle chacun est invité à participer, vient compléter la découverte.

Cette exposition a obtenu le label « Bicentenaire de la photographie. »

Musée de la Faïence et des Arts de la table 2378 Route d’Hagetmau, 40320 Samadet, France Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558791300 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet Faïences représentatives de la production au XVIIIe siècle de la Manufacture Royale de Samadet et faïences d’autres manufactures présentées à titre comparatif. Une démonstration de fabrication et de décoration de la table est proposée aux visiteurs à la suite de la visite du musée. Parking gratuit

Accompagné par Alizée Le Pannérer, directrice, découvrez la nouvelle exposition temporaire intitulée « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos. »

© Roger-Viollet, Paris